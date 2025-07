Schlein, stoccata dal cuore del Pd: "Lei e Conte non hanno carisma"

"I partiti sono stati trasformati in movimenti comandati da leader che parlano per slogan": duro il giudizio di Luigi Zanda, uno dei fondatori del Pd, a proposito della situazione politica attuale, anche e soprattutto a sinistra. Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. "A destra l'unica leader è Giorgia Meloni, che però non riesce a fare la presidente del Consiglio per tutto il Paese e lo fa solo per la sua parte", ha spiegato. Aggiungendo poi che "all'opposizione Schlein e Conte non hanno né la forza politica, né il credito o il carisma per poter aspirare alla leadership del centrosinistra".

Secondo Zanda. "le coalizioni tra partiti e partitini possono funzionare soltanto se c'è un partito forte attorno al quale gli altri possano ritrovarsi. Ma per ottenere questo obiettivo bisogna rinforzare e allargare il Pd mentre mi sembra che Schlein non si occupi molto del partito, anzi mi sembra che sia infastidita dal centro del suo partito". Ecco perché, a suo dire, il Pd resta "inchiodato a quel 21, 22 per cento che gli danno i sondaggi".