CartaBianca, Matteo Salvini punge Draghi: "L'incontro con lui e Lamorgese? Sto ancora aspettando..."

15 settembre 2021 a

a

a

A CartaBianca di Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3 martedì 14 settembre, ospite un Matteo Salvini a tutto campo. Il leader della Lega dice la sua in primis sul reddito di cittadinanza, la misura-bandiera del M5s nel mirino della stragrande parte delle forze parlamentari: "Se dobbiamo risparmiare, facciamolo sul reddito di cittadinanza e lasciandolo a chi non può lavorare. Ma la verità che emerge ogni giorno è che ci sono migliaia di persone che prendono il sussidio per non fare nulla dal mattino alla sera", tuona Salvini.

"Perplessità sulla terza dose". Massimo Galli dubbioso, vaccino e risposta: il peggiore dei timori

Dunque, nel mirino ci finisce Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno con cui la polemica è inesauribile: "Possiamo chiedere più controlli per chi entra ed esce da questo Paese? Il rave party, le baby gang, l’aggressione di Rimini. C’è un problema di sicurezza in Italia. Ho chiesto un incontro a tre con Mario Draghi e Lamorgese. Sto ancora aspettando", sospira il leader della Lega.

"Perché nei paesi civili non c'è?". Paolo Mieli, che schiaffo a Mario Draghi sull'obbligo vaccinale. E Concita...

E ancora, le pensioni. Per Salvini, infatti, "nell'anno del Covid non si possono rubare cinque anni di vita ai lavoratori innalzando l’età pensionabile. Il rinnovo di Quota 100 costerebbe 400 milioni. Teniamolo per garantire il diritto alla pensione", detta la linea.

Infine, una battuta sul vaccino anti-Covid: "Il vaccino è sacrosanto, non imposto ma suggerito. Offriamo la possibilità a tutti di vaccinarsi, ma ci sono alcuni milioni di italiani che per scelta, impossibilità o dubbio non hanno percorso questa strada. Io non li vado a prendere casa per casa", conclude Matteo Salvini.

"Basta, sono venuto qua per altro". Vaccino, Gad Lerner apre bocca e Massimo Cacciari lo sbrana: Berlinguer di sasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.