Alessandro Di Battista si fa il suo partito: ecco il numero due, il punto più basso per la politica?

14 ottobre 2021 a

a

a

Alessandro Di Battista pensa alla nascita di un nuovo movimento. E l'ex grillino pianifica il suo tour assieme all'ex sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, per parlare del caso Monte dei Paschi (dovrebbe partire da Siena a fine ottobre). Insomma, con Villarosa potrebbe nascere un nuovo soggetti politico. "Vuole riassaporare le piazze. Oltre alle banche, parlerà di conflitto di interessi, antimafia, lotta alle disuguaglianze", scrive la Stampa. "Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse". Un tour che porterà in diverse città italiane, oltre che a Siena, insieme ad altri attivisti che lo accompagneranno di volta in volta.

"Potete scordarvelo". Di Battista umilia Conte e M5s: "Due mesi prima delle elezioni..."

A Veronica Gentili a Controcorrente , su Rete 4, domenica sera 10 ottobre, ha detto: "Partirò nelle prossime settimane, organizzerò delle tappe per parlare di Politica con la P maiuscola, se dovessero partecipare tante persone vedremo quali saranno le scelte da fare". Cerca spazio nel campo lasciato vuoto dal M5S "nel momento in cui i suoi ex compagni di partito hanno scelto, seppure con mille esitazioni e contraddizioni, il campo del centrosinistra", rivela invece Repubblica. Di Battista è sostenuto anche da ex illustri come la senatrice pugliese Barbara Lezzi.

"Draghi? Che fine spero che faccia". L'odio di Di Battista, ecco il suo desiderio inconfessabile

I rapporti con i vecchi compagni del Movimento ormai sono chiusi, nonostante i rapporti personali con Conte restino buoni e i suoi attacchi si dirigano soprattutto al resto del M5S, ma sembra che ormai l'ex deputato abbia deciso di rompere gli indugi e fondare qualcosa di suo. Lo ha detto lui stesso a Repubblica: "Calma e gesso, per adesso faccio quel che mi piace fare di più e sono sicuro di saper fare: battaglie politiche. Poi si vedrà". Insomma le porte di un possibile ritorno in politica sono aperte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.