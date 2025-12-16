Il panettone garanzia di ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo.

CHI SALE ( Studio Aperto Mag ) Il panettone non è solo uno dei dolci italiani di maggior successo ma è anche un’occasione narrativa che assicura audience ai programmi che ne ospitano il racconto. “Studio Aperto Mag”, l’approfondimento del tg diretto da Andrea Pucci in onda nel preserale di Italia 1, ha già dedicato molte puntate all’argomento, l’ultima in ordine di tempo questa domenica con un reportage firmato Enrica Iacono in cui si segue passo passo la preparazione del panettone originale secondo la ricetta tradizionale milanese. La puntata ha coinvolto quasi 600mila spettatori col 4% di share medio e picchi sopra il 5%. Protagonista assoluto delle Feste, in Italia tra artigianali e industriali ne vengono prodotti annualmente circa 50 milioni di pezzi. Tante le varianti a livello regionale ma c’è anche quella kasher o farciti oppure salati, ovvero quello gastronomico, a cui sempre il “Mag” venerdì scorso aveva riservato un bel pezzo di Massimo Canino insieme a uno speciale sugli assaggiatori di panettoni artigianali a cura di Simone Cerrano. L’effetto Unesco si fa sentire.