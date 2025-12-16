M5s, l'Imam di Torino non basta: chi vogliono far uscire dal carcere

Si è riunito con la famiglia Mohamed Shahin, l'imam torinese tornato ieri, lunedì 15 dicembre, in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'Interno. L'uomo, come si apprende da persone informate a lui vicine, non è a Torino ma in un'altra località del Nord Italia. L'espulsione era stata ordinata dal ministro Matteo Piantedosi, sulla base dei rapporti delle forze di polizia, per ragioni di "sicurezza" che non sembrano essere state ravvisate né dalla Corte di Appello di Torino né del tribunale di Caltanissetta, i cui provvedimenti hanno portato al rilascio dell'imam e alla sospensione dell'iter verso l'allontanamento dal territorio nazionale.

Intanto il Movimento Cinque Stelle, sull'onda dell'entusiasmo per la liberazione dell'imam, ci prova anche con altri detenuti. "Domani - oggi, ndr -, martedì 16 dicembre alle ore 19, presso la sala stampa della Camera dei deputati si terrà una conferenza stampa per denunciare quanto sia stata ingiusta la detenzione dell'Imam Mohamed Shahin e per chiedere la libertà immediata di Anan Yaeesh, cittadino palestinese recluso da gennaio 2024 nel carcere di alta sicurezza di Melfi su richiesta di estradizione israeliana, e di Ahmad Salem, in carcere da sette mesi in Italia per aver chiamato alla mobilitazione contro Israele. L'evento è organizzato su iniziativa della deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ”. Lo si legge in una nota del M5S.