Mezz'ora in più, Paolo Mieli sul Quirinale: "Mattarella e la rielezione? Un solo precedente nella storia"

"La non rielezione del presidente della Repubblica è un tabù?". Lucia Annunziata ha fatto questa domanda ai suoi ospiti di Mezz'ora in Più su Rai 3, il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e lo storico e giornalista Paolo Mieli. Il primo ha risposto: "Sandro Pertini voleva essere rieletto. Ci teneva molto, sappiamo con sicurezza che anche Einaudi era tentato. Più di un presidente ha fatto un pensierino sulla rielezione".

Mieli, concordando con Cassese, ha aggiunto che in realtà sono stati molti di più i presidenti che hanno pensato di poter essere rieletti. A parte Sergio Mattarella, che ha già detto più volte di non essere disposto a fare un bis al Colle, ci sarebbe stato solo un altro presidente così deciso sul no. "L'unico di cui ho la certezza che non lo ha pensato mai è stato Carlo Azeglio Ciampi", ha spiegato Mieli.

Qualche giorno fa, comunque, Mattarella ha ribadito la sua volontà di lasciare il Quirinale durante la commemorazione dell'ex capo dello Stato Giovanni Leone, di cui ricorreva il ventesimo anniversario della scomparsa. Infatti, ha ricordato che proprio Leone "ripropose la sollecitazione, già sottolineata dal presidente Segni, di introdurre la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica con la conseguente eliminazione del semestre bianco".

