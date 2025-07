Carlo Nordio contro la Cassazione: "Sul dl Sicurezza mancanza di rispetto verso Mattarella"

Carlo Nordio non usa troppi giri di parole. Il destinatario? La Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha bocciato il decreto Sicurezza per - a detta dei giudici - criticità nel merito e nel metodo. Un intervento definito dal ministro della Giustizia "irreverente verso il presidente della Repubblica", Sergio Mattarella, "perché contiene critiche radicali sul decreto sicurezza, sia sulla sua necessità ed urgenza, sia sui suoi contenuti, ritenuti manifestamente incostituzionali". Eppure, fa notare il Guardasigilli in un'intervista al Messaggero, "se così fosse, il presidente sarebbe stato il primo a rilevarli, e invece non l'ha fatto". Ecco allora che "la Cassazione, come supremo organo giurisdizionale, non ha detto proprio nulla e se lo avesse detto, senza esser investita di un ricorso, avrebbe commesso un sacrilegio".

Il motivo è chiaro: "L'ufficio del massimario della Cassazione ha competenza soltanto nel raccogliere le massime di giurisprudenza, in modo da fornire anche ai giudici di merito un'adeguata informazione e un indirizzo possibilmente omogeneo. Se redige delle relazioni sulle novità normative può farle solo sotto un profilo di tecnica redazionale, perché non ha nessuna legittimazione a pronunciarsi in via preventiva sulla costituzionalità delle leggi, e tantomeno sul loro contenuto politico. Questo è un vero oltraggio al Parlamento sia pur espresso nel linguaggio aulico del giuridichese".