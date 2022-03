Sondaggio Mentana in tempo di guerra, vola FdI: la Meloni fa il vuoto. Forza Italia, clamoroso balzo in avanti: le cifre

07 marzo 2022 a

Già, ci sono ancora anche i sondaggi politici. Enrico Mentana, nel suo TgLa7, riesce a ritagliare un piccolo spazio al sondaggio Swg sulle intenzioni di voto, nonostante un tiggì ovviamente dominato dalla guerra in Ucraina, tema che ha assorbito ogni anfratto mediatico.

E il sondaggio di Mentana conferma che a galoppare è sempre Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, sempre più primo partito: FdI sale dello 0,2% e si porta al 21,5%, dunque il Pd in crescita di 0,1 punti percentuali al 21,2 per cento. Per il primo posto, insomma, ora è lotta a due.

Terza piazza per la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e si porta al 17% tondo tondo. Quindi prosegue lo sprofondo del M5s, che perde in due settimane lo 0,4% e si assesta al 12,6 per cento. Clamoroso balzo per Forza Italia, in salita dello 0,5% all'9,1 per cento. Dunque Azione-+Europa che calano dello 0,2 per cento e si portano al 4,8 per cento.

E ancora, Mpd-Articolo 1 sale dello 0,2 al 2,4 per cento. Sempre più giù Matteo Renzi con Italia Viva che crolla dello 0,4% al 2,3%, appena uno 0,1% in più dei Verdi, in calo dello 0,3% al 2,2 per cento. Stabile Sinistra Italiana al 2,1%, cresce Gianluigi Paragone con Italexit dello 0,3% al 2 per cento.

