Marta Fascina e Berlusconi, sabato il "non-matrimonio": clamoroso, chi non ci sarà tra i figli del Cav

Il "matrimonio" simbolico all'americana di Silvio Berlusconi e della sua compagna Marta Fascina si farà, così come annunciato da Libero due mesi fa. Si terrà sabato 19 marzo, a pranzo, a Lesmo, a Villa Gernetto.

Alle nozze che non hanno valore civile - anche se Marta Fascina, 53 anni meno del Cavaliere avrebbe preferito un matrimonio vero - ci saranno tra i 50 e i 60 invitati, riporta il Corriere della Sera. Ma non tutti i figli di Berlusconi saranno presenti. Qualcuno, si mormora, avrebbe dei non meglio precisati "impegni precedenti". Ci saranno i nipoti, la famiglia della sposa, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Gianni Letta e i massimi vertici del partito, da Antonio Tajani ai capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, a Valentino Valentini. Non ci saranno ministri né alleati.

A celebrare la cerimonia ci penserà - a quanto si apprende - Licia Ronzulli. La Fascina e il Cav si scambieranno dei doni: Berlusconi ha già regalato alla compagna uno strepitoso solitario, lei ha fatto realizzare un calco delle sue mani intrecciate a quelle di Silvio, simbolo di un legame che non si spezza. Le fedi degli "sposi" sono di Damiani. Top secret invece l'abito da "sposa" di Marta Fascina e la colonna sonora dell'evento. Qualche foto ufficiale sarà probabilmente pubblicata sui loro canali social e forse verrà anche realizzato un servizio su Chi.

