Silvio Berlusconi, "ho letto un sondaggio": a letto con il Cav, "due donne su tre"

Si sa, il cavaliere Silvio Berlusconi è un incontenibile mattatore, e anche in occasione del comizio per sostenere il sindaco uscente e ricandidato Dario Allevi, ha esordito con una barzelletta, anzi un sondaggio per rompere il ghiaccio, che ha fatto sorridere tutti i presenti.

"È uscito un sondaggio questa mattina che mi ha un po' preoccupato. A cento ragazze di Monza tra i 20 e i 30 anni hanno chiesto 'Fareste l'amore con Berlusconi?'. Il 33% ha risposto 'Magari', il 66% 'Ancora" incontenibili le risate dei presenti. Al suo fianco era presente Dario Allevi che al primo turno a Monza si è fermato al 47,12% delle preferenze, mentre l'avversario Paolo Pilotto del centrosinistra si è fermato al 40,08%. "Sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%" ha poi continuato Berlusconi aggiungendo: "Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica, costretto fuori dalla politica per sei anni. Adesso io ritornerò in campo. E vi avviso, vi scoccerò, ma andrò in televisione una, due volte alla settimana e farò ogni mese almeno un grande convegno come abbiamo fatto a Roma e a Napoli. E quindi vi dico di che cosa sono sicuro: Forza Italia, tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%".

Berlusconi ha poi speso parole di stima per il sindaco uscente: "Dario Allevi è un sindaco straordinario che ha fatto tante cose per la città, che ha risolto tante situazioni difficili. Dobbiamo ridargli la città in mano per altri cinque anni". Alla fine del comizio in piazza San Paolo, il Cavaliere ha fatto una passeggiata nel centro della cittadina insieme alla sua dolce metà Marta Fascina. Acclamato dalle folle, l'ex Premier ha anche concesso qualche selfie ai suoi sostenitori e agli ultras del Monza calcio che lo hanno accolto con cori e applausi.



