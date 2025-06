All’aeroporto di Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi nel luglio 2024, a due anni dalla sua scomparsa è comparsa una nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo, dal titolo “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. Il murale che celebra il Cavaliere lo raffigura come se fosse a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. Ma nel giro di poche ore è stato rimosso.