Matteo Salvini prepara il governo: "Ecco chi voglio al Viminale"

Matteo Salvini vuole un uomo o una donna della Lega al Viminale. Il segretario del Carroccio, in visita a Lampedusa, non ha usato giri di parole e di fatto ha chiesto per la Lega il Ministero degli Interni in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre: "Saranno gli italiani con il loro voto a decidere chi fa cosa. Se sarà la Lega a prendere un voto in più avrò io l’onore e l’onere di indicare il presidente del Consiglio. La mia richiesta di indicare in anticipo i ministri - ha aggiunto - era legata esclusivamente a un concetto di trasparenza: di certo non mi dispiacerebbe se al Viminale ci fosse un uomo o una donna della Lega".

Insomma il leader del Carroccio pensa già all'assetto del nuovo governo che potrebbe venir fuori dalle urne. Un governo a guida centrodestra dove un uomo o una donna della Lega prenderebbe il timone del Viminale. Ed è stato lo stesso Salvini a spiegare ai cronisti perché vuole per il suo partito proprio il Ministero degli Interni: "Con me al Viminale c’erano meno morti, meno sbarchi, meno reati e meno problemi. Lampedusa è la porta d’Europa e non può essere il campo profughi del Continente". E ancora: "L’isola ha il record mondiale di generosità, non c’è alcun problema di sicurezza o Covid - dice - invito gli italiani a non andare all’estero e venire qui. Mi piacerebbe che questo centro accoglienza tra qualche possa essere chiuso - dice - perché ci sono tanti soldi che potrebbero essere spesi in maniera diversa".

Infine parlando dell’apertura del centro di accoglienza a Pantelleria, Salvini ha detto: "E certo, se al Viminale c’è qualcuno che non fa il suo, rischiamo centomila arrivi entro il 31 dicembre. Siamo tornati a record poco invidiabili, e l’Italia non merita questo".