Il sito col nome di Bersani? Attacchi a Schlein e un "elogio" clamoroso

Il sito Pierluigibersani.it, con tanto di logo PBL NEWS, porta il nome dell’ex leader del Pd Pier Luigi Bersani, ma non è una testata giornalistica. Piuttosto, sembra un dominio acchiappaclic, forse con contenuti generati da intelligenza artificiale, che ha guadagnato una discreta visibilità nel mare dei blog. L’idea che Bersani, ex ministro ed esponente di spicco della sinistra, abbia creato un sito di news appare improbabile, se non un vero “harakiri” comunicativo, come sottolinea ilSecolo d'Italia.

I contenuti, infatti, spaziano da gossip a diete, fino a notizie di attualità, ma includono anche articoli critici verso la sinistra, in particolare contro Elly Schlein, attuale segretaria dem. Sorprendono poi gli elogi al ministro Salvini e i sondaggi che esaltano il governo Meloni, elementi che mal si conciliano con la storia politica di Bersani.È plausibile che l’ex leader non sia a conoscenza di questo sito, registrato da una società romana che, come prassi per molti portali simili, specifica di non essere una testata giornalistica, eludendo così responsabilità legali.

La situazione è curiosa: possibile che nessuno tra i sostenitori di Bersani gli abbia segnalato questo “scippo” del suo nome? Lui, autore del recente libro Chiedi chi erano i Beatles, potrebbe reagire con una delle sue celebri esclamazioni, come quella sulla Meloni al Quirinale: “Per l’amor di Dio!”. Tra le stranezze del sito, spiccano articoli come “Legge Bersani, cosa succede se tuo figlio cambia residenza”, ma la vera domanda è: cosa succede quando un blog usa il tuo nome a tua insaputa?.