In Onda, Enrico Letta: "Chi vedrei bene al governo", un nome da panico

"Sono attaccato e criticato per aver spostato il Pd a sinistra. Penso che la nostra lista è fatta apposta per essere in grado di avere Carlo Cottarelli e Elly Schlein, due persone che starebbero bene in un governo e che sarebbero in grado di non litigare tra loro e trovare punti di intesa". Enrico Letta la spara grossa, in studio a In Onda su La7. Si parla di liste elettorali e il segretario del Pd fa i nomi di due candidati agli antipodi dei dem come l'economista (che sfiderà in Lombardia Giulio Tremonti) e della vicepresidente della Regione Emilia Romagna salita alla ribalta come esponente della società civile e dell'attivismo e per questo "promossa" dal Nazareno per capitalizzare il successo dei suoi conterranei Mattia Santori e le furono Sardine. Dalle piazza alle stanze di Palazzo Chigi, un salto da brividi (anche per molti elettori, forse).

Quello di Letta tenta di essere un grande spot per il Pd: "Siamo stati l'unico partito che ha votato le liste in una Direzione nazionale di 200 persone, che si sono convinte, c'è stato qualche voto contrario, ma la stragrande maggioranza ha votato favore. Non è che le abbiamo fatte a casa mia, io da solo, e poi le ho portate in tribunale, come hanno fatto la gran parte degli altri partiti in una logica di partito personale. Mi si può criticare di tante cose ma io penso di parlare col noi, sempre, in un contesto dove di ego ce ne sono tanti".



Impossibile non parlare della polemica del giorno, quella del video dello stupro di un'ucraina a Piacenza, da parte di un richiedente asilo africano, pubblicato sui social da Giorgia Meloni. "E' gravissimo quello che è successo". La vittima ha "tutta la nostra solidarietà" mentre c'è la necessità che lo stupratore "paghi per quello che ha fatto". Ma il vero scandalo, per Letta, sembra essere la Meloni: "E' gravissimo che in campagna elettorale si prenda quel video con quelle urla, quei rumori, e lo si butti così in pasto, lo trovo gravissimo. Meloni ha utilizzato quel video in campagna elettorale e lo trovo inaccettabile. Viene fuori cosa è la destra italiana, una destra che non ha alcun rispetto della vittima di stupro solo per dimostrare che le nostre città non sono in sicurezza fregandosene della vittima".