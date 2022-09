Sondaggio, la verità su Forza Italia: "Davanti al Terzo Polo"

03 settembre 2022 a

Panico in Forza Italia per un sondaggio che dà il partito di Silvio Berlusconi sotto Azione di Carlo Calenda. "Lo sai che cosa sono questi, no? Sono numeri farlocchi, dati che non stanno né in cielo né in terra. Tutti i sondaggi ci danno sopra Calenda, non sotto", si sarebbe sfogato Antonio Tajani, secondo quanto riporta Tommaso Labate sul Corriere della Sera, dopo aver visto la prima rilevazione che dà il terzo polo di Calenda e Matteo Renzi qualche decimale sopra Forza Italia.

Per Berlusconi e i suoi fedelissimi "non esiste la possibilità di finire per la prima volta nella storia dietro i big che hanno abbandonato 'la casa del padre'" e "non esiste la possibilità di terminare la corsa elettorale abbondantemente al di sotto della doppia cifra, come previsto da molti sondaggisti; e non esiste nemmeno lo scenario 'fine di mondo' di raschiare il barile del 7%, quel cataclisma elettorale tale da provocare un azzeramento nella catena di comando del partito". Tajani dice che "un obiettivo minimo c'è ed è vincere le elezioni. Il centrodestra che vince le elezioni è l'obiettivo minimo nostro, punto e basta. Se poi c'è qualcuno che mi chiede dove può arrivare Forza Italia, ecco, secondo me la campagna elettorale è ancora tutta da giocare: possiamo raggiungere anche il 14 o 15%".

Insomma dalle parti di Forza Italia c'è ottimismo in vista del voto. La campagna deve ancora offrire i botti finali e di fatto secondo le rilevazioni nelle mani degli azzurri, il partito sarebbe davanti al Terzo Polo che arranca per trovare spazio.