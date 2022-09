Mario Draghi, schiaffo ai partiti: "La deroga al tetto degli stipendi va soppressa"

14 settembre 2022 a

a

a

Esplode per davvero, questa volta, l'ira di Draghi. Il premier non ha accettato lo sgambetto dei partiti che di fatto hanno sbloccato il tetto agli stipendi dei manager pubblici. E così a quasi 12 ore dallo scontro di ieri sera, palazzo Chigi e il governo hanno deciso di ristabilire il tetto. Il Governo infatti ha presentato un emendamento al decreto Aiuti bis per sopprimere l’art. 41 bis sul ’Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo chiederà di votare l’emendamento salvo che le forze politiche all’unanimità non decidano di approvare l’ordine del giorno che dispone la soppressione dell’articolo nel Decreto Aiuti Ter. Insomma l'ordine di Draghi è quello di "sopprimere" lo sblocco del tetto. Insomma continuano le tensioni tra Draghi e i partiti dopo la caduta del governo, tensioni che si fanno sentire ancora anche in questa occasione. E di certo da qui al voto e fino alla formazione del nuovo governo potrebbero verificarsi altri "incidenti" tra lo stesso premier e i partiti che sono impegnati in una campagna elettorale senza esclusione di colpi.