Fabio Fazio fa saltare il contratto in Rai di Mara Venier?

Mara Venier rischia il posto in Rai. Tutta "colpa" di Fabio Fazio. Il contratto della conduttrice di Domenica In scadrebbe il prossimo anno. Nel frattempo, però, è spuntata la possibilità che faccia presenza fissa nel programma Che tempo che fa sul Nove, ossia la concorrenza. "Prende forma - si legge su Fanpage.it - la concreta possibilità, alquanto clamorosa viste le tempistiche, per la quale Venier possa scegliere di andare a Che Tempo Che Fa, spinta dal suo nuovo agente che è lo stesso, storico, di Fabio Fazio, non rinnovando l’accordo con la Rai".

Qualora la conduttrice scegliesse di partecipare esclusivamente a Che tempo che fa rinunciando al rinnovo con la Rai, dovrebbe necessariamente lasciare la conduzione di Domenica In al solo Gabriele Corsi. Insomma, una situazione delicata. Con varie voci che parlano di tensioni tra la Venier e Viale Mazzini. Che sia per questo che la presentatrice non ha partecipato alla presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26?