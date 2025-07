Wimbledon, scandalo-Swiatek: sorpresa a rubare, ecco cosa

La tennista polacca, alla sua prima semifinale di Wimbledon, dopo aver battuto la Samsonova in due set, per 6-2 7-5, ha pensato bene di portare a casa qualche ricordo. E quindi, dopo aver stretto la mano alla sua avversaria e al giudice di sedia, prima di parlare da vincitrice davanti al pubblico, ha cercato di infilare quanti più asciugamani possibile nella sua borsa. La Swiatek disputa oggi, alle 17, la finale del torneo contro la statunitense Amanda Anisimova, numero 12 al mondo.

