L'aria che tira, Renzi demolisce Elly Schlein: "Se diventa capo del Pd..."

03 ottobre 2022 a

a

a

La fine del Partito democratico per Matteo Renzi è vicina. Dopo la batosta elettorale i dem cercano un degno sostituto di Enrico Letta. Tra le ipotesi sul tavolo Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. La carta però non sembra vincente al leader di Italia Viva, convinto che "se la Schlein va alla segreteria mezzo Pd viene da noi, è un dato di fatto". Parole che l'ex premier ripete a L'Aria Che Tira nella puntata di lunedì 3 ottobre su La7.

"Me lo hanno già chiesto": Renzi sfacciato, come vuole far fuori la Meloni

Qui, di fronte a Myrta Merlino, Renzi rincara la dose: "Elly non è un'iscritta al Pd: è una ragazza molto brava, massimo rispetto. Ma la fine del Pd c'è con o senza lei. Se lei diventa segretaria del Pd mezzo partito si iscrive a Iv? Forse sono stato prudente... La Schlein ha preso un sacco di voti ma di lei non condivido nulla... il Pd non può stare nel mezzo". E dunque la previsione è la seguente: "Prevedo una bellissima, grande alleanza a sinistra con Conte, Bettini, D'Alema e noi alle prossime elezioni saremo la maggioranza. Una sinistra in quel modo è condannata a perdere. Se il Pd sceglierà Schlein auguri di buon lavoro a Schlein, Bettini e Conte, li vedo bene insieme ma penso che sono destinati a perdere le elezioni".

"Ma sapete chi sono i dirigenti del Pd?". Cacciari straccia il partito: profezia choc

Sempre rimanendo sul tema "donne al comando", la Merlino chiede a Renzi una parere su Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d'Italia che si appresta a guidare il Paese. "È bello - premette - ci sia una donna a Palazzo Chigi ma avrei preferito che non fosse lei, non credo che sia in grado di risolvere i problemi. Per questo noi saremo all'opposizione", aggiunge ricordando che "sulle donne noi abbiamo fatto l'unico governo metà uomini e metà donne, tante donne hanno ottenuto ruoli grazie al nostro governo".