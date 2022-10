Giorgia Meloni, il video del 2006: "La differenza tra destra e sinistra"

26 ottobre 2022 a

I sondaggisti sono unanimi: è la coerenza l'arma segreta di Giorgia Meloni, quella che le ha permesso di stravincere le elezioni del 25 settembre dopo aver tenuto ostinatamente Fratelli d'Italia all'opposizione per 10 anni, dalla fondazione del partito a oggi. E una vecchia intervista risalente al 2006, con una giovanissima Meloni allora esponente di Alleanza nazionale incalzata dal giornalista Stefano Cappellini, conferma come in 16 anni il Meloni-pensiero non sia cambiato di una virgola. Semmai, si sia articolato e aggiornato, trovando nuova forza.





Cosa diceva Giorgia Meloni nel 2006: guarda il video



E' Enrico Mentana, direttore del TgLa7, a ripescare dagli archivi quel minuto "illuminante" mandandolo in onda a Diario Politico, lo speciale di La7 sulla nascita del nuovo governo. Le domande di Cappellini si susseguono a raffica, la Meloni risponde chiara, precisa, telegrafica.



"Mi sono iscritta al partito nel 1992, perché ho pensato dopo l'omicidio di Borsellino che non si potesse restare a guardare". Tre aggettivi per definire il suo partito: "Identità, comunità, spiritualità". Valeva per l'Msi, per l'AN degli albori, a maggior ragione oggi per FdI. Favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere? "Assolutamente no, mai fumato uno spinello né provate droghe". Se un politico è omosessuale deve dichiararlo? "A sua discrezione, non mi interessa".

Se dovesse spiegare a un ragazzo la differenza tra destra e sinistra? "La destra antepone a tutto l'amore per la propria terra, la sinistra l'amore per la propria ideologia". E l'aborto? "Non cambierei la legge 194, però l'applicherei". Benito Mussolini? "Un personaggio storico", taglia corto con un sorriso. E il suo testo politico di riferimento: "Il signore degli anelli di Tolkien".