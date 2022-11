Soumahoro, il video in lacrime: "Non sono il neg*** di cortile. Mi volete morto"

20 novembre 2022 a

Un Aboubakar Soumahoro del tutto fuori controllo dopo le accuse piovute sulla sua famiglia, sulla coop gestita da moglie e cognata, un caso su cui indaga la procura di Latina. Nel mirino le condizioni dei lavoratori nelle cooperative.

Brutto momento, insomma, per il sindacalista eletto con Alleanza Verdi Sinistra. E ora Soumahoro si difende con un video postato sulla sua pagina Facebook in cui appare sconvolto, piange disperato, si infervora, accusa e controbatte alle accuse.

La cacca contro la Kyenge e Soumahoro? Come si va a schiantare la sinistra

"Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone, da una vita... Vent'anni per strada a lottare per dare dignità alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto", parte in quarta. "Voi mi disprezzate, mi odiate e io vado fiero del vostro odio perché volevate il neg*** di cortile. Io non lo sono mai stato, sono una persona integra, pulita", la spara grossissima.

E ancora, tra le lacrime aggiunge: "Pensate di seppellirmi ma non ci riuscirete. Sono giorni che non dormo. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Mia moglie è disoccupata, è iscritta all'Inps, non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? Quando l'ho conosciuta lavorava già nell'ambito dell'accoglienza. Parlate con mia suocera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa: sarò il primo a scioperare con i dipendenti e a lottare per i loro diritti". E ancora, ribadisce: "Voi mi volete morto, ma non riuscirete a uccidere le mie idee", conclude Soumahoro.

