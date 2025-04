Monfalcone, Sara Kelany denuncia il partito islamico: "Chi sono davvero"

"Le affermazioni sulla poligamia e sull’imposizione del velo alle donne raccolte dal Tempo a Monfalcone sono inquietanti. Per uno degli intervistati non è un problema se agli italiani non piacciono le regole islamiche. A legittimare la poligamia poche settimane fa, ai microfoni di Mediaset, era stato anche il candidato sindaco del partito musulmano fondato da Soumahoro, Italia Plurale. Informiamo questi signori che la poligamia qui è un reato, così come costringere le persone a fare qualcosa contro la propria volontà: quindi sì, è un problema che se ne parli pubblicamente come se nulla fosse, e soprattutto che ci si senta liberi di poter violare le leggi dello Stato in cui si vive. Fratelli d’Italia ha da poco lanciato la campagna ‘prima i doveri’ per promuovere una reale integrazione fondata sul rispetto reciproco", incalza la Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione.