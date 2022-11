Calderoli, una profezia terminale: "Che fine farà Letizia Moratti"

23 novembre 2022 a

Roberto Calderoli fa una profezia su come finirà la corsa dei tre candidati alla guida della Regione Lombardia: "Io di cose del genere ne ho viste anche in passato, con una parte del centrodestra che correva da sola. Alla fine tanto vincerà Fontana, punto". Ne è convinto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che a margine dell’assemblea nazionale Anci a Bergamo ha commentato la sfida lombarda che vede il governatore uscente, Attilio Fontana, in corsa per il bis, contro la sua ex vice presidente, Letizia Moratti, candidata con il Terzo Polo. Per il centrosinistra corre Pierfrancesco Majorino.

Quindi, sulla questione della autonomie Calderoli attacca il governatore campano Vincenzo De Luca: "Il problema del Paese è che il Sud è rimasto indietro, non ci sono due velocità, ma ce ne sono quattro o cinque nel Paese. La nostra volontà e il nostro obiettivo è che tutti raggiungano i massimi livelli, non per lasciare indietro qualcuno ma, per portarli tutti al livello più alto". Rispetto al fatto che la Campania abbia fatto documento più all’avanguardia sull’autonomia, Calderoli ha sottolineato che "più all’avanguardia è esagerato, perché il mio obiettivo è di definire prima i livelli essenziali delle prestazioni, poi i costi e i fabbisogni standard e procedere al trasferimento con delle nuove funzioni. Nel documento campano si potevano trasferire funzioni senza ancora avere definito i livelli essenziali delle prestazioni". "De Luca contesta perché è del Pd, solo per quello, ma ci sono due deliberazioni del consiglio regionale e una di giunta e quelli sono i contenuti".