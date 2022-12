Giuseppe Conte, a lui il premio "balla dell'anno": cosa ha detto

30 dicembre 2022 a

Giuseppe Conte è il vincitore della Pagella Cup, la “competizione” organizzata da Pagella Politica che consente ai lettori di votare la dichiarazione di un politico contenente il peggior errore dell’anno. Non sorprende che questo “premio” sia andato al leader del Movimento 5 Stelle, che spesso spara a caso da quando ha scelto il populismo come filo conduttore della sua attività politica. La dichiarazione che è valsa a Conte la vittoria della Pagella Cup risale allo scorso 19 settembre.

Ospite a Ore 14 su Rai2, l’ex premier ha attaccato l’odiato nemico Matteo Renzi per il jet privato utilizzato durante la campagna elettorale. Secondo Conte il mezzo di trasporto utilizzato dal leader di Italia Viva “emette 4 milioni e 800mila tonnellate di CO2” in un solo viaggio. Il fact-checking di Pagella Politica ha evidenziato che Conte ha “esagerato”, dato che la cifra corretta ha sei zero in meno. In altre parole, ha detto una stupidaggine: “Secondo varie stime, un jet privato produce in media circa due tonnellate di CO2 in un’ora di volo, una quantità vicina alle 2,8 tonnellate di CO2 emesse in un intero anno da un cittadino comune con i mezzi di trasporto, come l’auto, l’aereo e il treno”.

“Stiamo parlando dunque - prosegue Pagella Politica - di cifre molto più basse di quella indicata da Conte. Per avere un ordine di grandezza, basti pensare che 4,8 milioni di tonnellate di CO2 sono le emissioni prodotte in tutto il 2020 da un Paese come l’Uganda, l’Albania o il Nicaragua, come mostrano i dati raccolti da Our world in data, un progetto dell’Università di Oxford”.