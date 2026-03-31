Sigonella, "rispettati i trattati": Palazzo Chigi smonta i deliri bellici delle opposizioni

"In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere": Palazzo Chigi chiarisce in una nota la decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di negare la base di Sigonella agli Usa. L'accaduto risale ad alcune sere fa, ma è diventato di dominio pubblico solo nelle scorse ore. "La linea dell’Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica - si legge ancora nel comunicato del governo -. Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. Non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione. Il Governo continuerà pertanto ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del Governo e del Parlamento, garantendo al contempo affidabilità internazionale e piena tutela dell’interesse nazionale”.
Sulla stessa linea l'intervento di Crosetto, che su X ha spiegato: "Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti Usa. Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato. Il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi”. Poi, rispondendo al commento di un utente, ha aggiunto: "Ho detto che non siamo servi di nessuno, rispettiamo gli impegni presi e li facciamo rispettare agli altri. Ma se non capisce l’italiano provo con un disegno”.
Sigonella, Elly Schlein all'assalto: "Conferma le nostre preoccupazioni, Meloni in parlamento""La decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni che, proprio sulla base siciliana, abbiamo avanza...
Nonostante l'estrema chiarezza dell'esecutivo su questo punto, le opposizioni trovano comunque il pretesto per puntare i piedi. “La decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni che, proprio sulla base siciliana, abbiamo avanzato in tutte queste settimane: gli Usa vogliono utilizzare il nostro territorio come piattaforma per la guerra in Medio Oriente”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. E poi: “Negare l’autorizzazione da parte dell’Italia non può essere una decisione sporadica: deve diventare una linea politica espressa con chiarezza, anche in vista di future improprie richieste dal comando Usa”. In realtà, però, è proprio questo il senso delle parole di Chigi e del ministro Crosetto.
Il leader del M5s Giuseppe Conte, invece, vorrebbe andare addirittura allo scontro con gli Usa. "Doveroso il no ai bombardieri americani all’utilizzo delle nostre basi. Ora il governo faccia un passo in più anch’esso dovuto: neghi anche il supporto logistico offerto dalle nostre basi considerato che quelli americani e israeliani sono attacchi armati condotti in palese violazione del diritto internazionale”.