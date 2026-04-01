Campania, Fico si tiene la sanità "per almeno 18 mesi"

Roberto Fico, neogovernatore della Campania, ha annunciato ieri che terrà la delega alla Sanità per almeno 18 mesi. «Adesso dobbiamo lavorare seriamente sulla sanità, in modo molto strutturato, scrivere il piano ospedaliero della Regione Campania, lavorare sulla sanità territoriale, sulle case di comunità, gli ospedali di comunità, sulla telemedicina, lavorare sulla rete di emergenza urgenza ed è quello che farò» ha spiegato ieri l’esponente del Movimento Cinquestelle. «Per ora la delega alla sanità la mantengo, perché devo impostare un lavoro per come lo ho in mente e conosco bene la strada che dobbiamo percorrere, poi probabilmente in diciotto mesi potremo avere un assessore».

Il problema grosso restano i primi passi da fare dopo l’uscita dal piano di rientro dal debito arrivata venerdì scorso dal ministero della Salute. «Abbiamo lavorato negli ultimi tre mesi in modo dialogante, istituzionale con il ministero» - ha aggiunto il presidente. «Ringrazio il ministro per come è stato leale nei confronti della Regione, quindi siamo usciti dal piano e c'è un rientro fermo. Un lavoro enorme è stato fatto dalla giunta precedente rispetto al raggiungimento degli obiettivi dei “Lea” e dell’equilibrio finanziario, senza il quale non saremmo potuti uscire, però questo ultimo metro è stato un metro molto importante perché poteva determinare una nuova empasse che non c’è stata».