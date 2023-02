Ignazio La Russa, la rivelazione: "Perché non butterò mai il busto del Duce"

08 febbraio 2023 a

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto ricordare con un intervento in Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani Pinnuccio Tatarella. In un incontro promosso dalla Fondazione Tatarella, La Russa ha omaggiato "il padre della destra di governo e precursore del centrodestra". "Mi sento spesso inadeguato al ruolo di presidente del Senato, ma poi ho pensato che è poco se mi considero ma è molto se mi confronto", ha affermato il presidente di palazzo Madama. E ancora: "Pinuccio ci manca tutti i giorni - ha quindi aggiunto -. Io ogni volta che ho un problema politico mi interrogo ’cosa farebbe Pinuccio?’. Io sono sempre dipinto come quello che ha il busto del Duce, me lo ha lasciato mio padre e non capisco perché dovrei buttarlo. Io non lo butterò mai, come mi terrei un’opera d’arte di Mao Tse-tung se me l’avesse lasciata".

