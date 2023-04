Arianna Meloni rompe il silenzio sulla vignetta choc: il duro sfogo

20 aprile 2023 a

"Lo sanno queste persone che dietro alle loro cattiverie esistono persone? Persone con i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure? Ma soprattutto con le loro famiglie, i loro amici, i colleghi di lavoro e i loro figli? Lo sanno, ma per loro attaccare l’avversario vale anche la destabilizzazione della vita delle persone e delle loro famiglie". Le parole di Arianna Meloni sono fin troppo chiare. La sorella del premier Giorgia Meloni è finita nel mirino della becera satira di una vignetta apparsa questa mattina in prima pagina sul Fatto. Nel disegno Arianna Meloni tradisce il marito con un immigrato mentre Francesco Lollobrigida "è impegnato a combattere la sostituzione etnica".

Una vignetta così volgare e soprattutto così lesiva della privacy di una famiglia che ha sollevato l'indignazione del mondo della politica. Travaglio dal canto suo non ha voluto porgere le scuse ad Arianna Meloni ma anche replicato affermando di "non dover spiegare le battute a chi non le capisce". Anche Osho, famoso vignettista de ilTempo ha criticato la scelta del collega de Fatto: "La vignetta andava fermata, non mi sono mai spinto a tanto, non lo avrei fatto nemmeno per Di Maio", ha affermato. Ora le parole di Arianna Meloni che sottolineano in modo forte quanto sia stato grave e gratuito l'attacco del Fatto alla sua famiglia.