Sinner, finale amaro: il colpo con cui Alcaraz l'ha fatto fuori

Finale amaro per Jannik Sinner agli Internazionali di Roma: l'avversario spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking, ha avuto la meglio, vincendo in due set (7-6,6-1) contro l'azzurro numero uno al mondo. È la prima volta che il murciano vince gli Internazionali.

Il tennista spagnolo, domani nuovo numero due del mondo, ha giocato una partita perfetta contro un Sinner apparso comunque in gran forma almeno per un set: ha annullato tre palle break, di cui due consecutive sul 6-5 per Sinner e ha vinto il tie-break. Nel secondo set c'è stato il crollo, psicologico più che fisico, del n.1 del mondo. Subito il break sull'1-0 per l'avversario, il 23enne non ha trovato più il suo gioco. Non è escluso, però, che sulla sua prestazione alla fine abbia influito la vescica al piede. A quel punto si è imposto Alcaraz, che ha sfoggiato tutto il suo repertorio di palle corte, tagliate, slice, back, riuscendo a portare a casa il match per 6-1 in 1 ora e 43 minuti.