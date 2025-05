Affari Tuoi, "ma quando mai": Debora travolta dalle critiche

Successivamente sono stati fatti fuori 100, 5mila e purtroppo anche 100mila euro. Il dottore allora ha offerto il cambio, ma Deborah ha deciso di tenersi stretto il suo pacco. Via nella terza manche 50, 200 e 200mila euro. Il dottore, quindi, le ha offerto 30mila euro, che però sono stati rifiutati. Purtroppo poi sono stati eliminati i 300mila euro. Alla fine sul tabellone erano rimasti tre pacchi blu e uno solo rosso, quello da 20mila. Proprio quest'ultimo, però, è andato via col tiro successivo. Nel suo pacco numero 19 c'era la mascotte del programma, Gennarino .

Deborah dalla Sicilia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 18 maggio, su Rai 1. Con lei ha giocato la mamma. Il loro pacco era il numero 19. Nei suoi primi tiri, la concorrente ha fatto fuori 50mila, zero, 30mila, 20, 500 e 10mila euro. La prima fase di gioco, quindi, si è rivelata piuttosto equilibrata. Di 38mila euro la prima offerta del dottore, che però la pacchista, psicologa di professione, e sua madre Patrizia hanno deciso di rifiutare.

La concorrente, quindi, ha tentato la strada della Regione fortunata. Per il tentativo del valore di 100mila euro, Deborah ha puntato tutto sulla sua regione, la Sicilia. Peccato, però, che non fosse quella la risposta corretta. Per il secondo tentativo, invece, quello del valore di 50mila euro, la pacchista ha provato con la Campania. Purtroppo però la risposta corretta era la Liguria.

"Ma quando mai la tua stessa regione #affarituoi", ha commentato un utente su X riferendosi proprio alla parte finale del gioco. Qualcun altro invece ha lasciato un commento sul fatto che nel pacco di Debora ci fosse Gennarino: "Se io avessi Gennarino nel pacco pretenderei di portarmelo a casa, altro che soldi #affarituoi".