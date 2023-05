Ita-Lufthansa, Salvini: "Accordo dopo anni di fallimenti e chiacchiere

25 maggio 2023 a

"Accordo tra Ita Airways e Lufthansa, che metterà al centro assunzioni, rinnovamento della flotta e aumento del fatturato": lo ha annunciato Matteo Salvini. Che poi ha lanciato una stoccata: "Dopo anni di fallimenti e chiacchiere, lavoratori e viaggiatori finalmente in sicurezza, abbattendo l’impatto ambientale e con una prospettiva di crescita e sviluppo".

Il riferimento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è all'acquisizione da parte del gruppo Lufthansa del 41% di Ita Airways con l'investimento di 325 milioni di euro nella forma di un aumento di capitale. Come riferisce il settimanale Der Spiegel, il ministero dell'Economia e delle Finanze si è a sua volta impegnato a versare nel successore di Alitalia 250 milioni di euro. L'azienda che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca esprimerà l'amministratore delegato di Ita Airways e un altro dei cinque membri del consiglio di amministrazione. Il costo della transazione comunque dipenderà dagli sviluppi di questa società. Secondo alcune indiscrezioni, dopo che Ita Airways sarà tornata in attivo, Lufthansa dovrebbe versare altri 500 milioni di euro per portare la propria quota al 50-55 per cento. "Ci abbiamo lavorato tanto, siamo convinti e quindi soddisfatti. Poi se son rose fioriranno", ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.

Piuttosto critico Giuseppe Conte, che ha detto: "Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini quando dicevano: 'Mai svendere la nostra compagnia di bandiera nelle manie straniere'. Ebbene, ora invece il governo sovranista per eccellenza ha svenduto la nostra compagnia alla Lufthansa. Avremo la maggioranza del capitale in mani tedesche. Piuttosto che Fratelli d'Italia sono 'Fratelli di Germania'".