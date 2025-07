Afd, in Renania vietati gli incarichi pubblici a chi la tessera di partito. Salvini: "Insulto alla democrazia"

Niente incarichi pubblici a chi ha la tessera di Alternative für Deutschland. La decisione sconvolgente arriva dalla Germania, o meglio dallo stato sud-occidentale della Renania-Palatinato. Ai membri del partito di destra di Alice Weidel sarà dunque vietato ricoprire cariche pubbliche. Ad annunciarlo il governo regionale. Tutti coloro che si candidano per incarichi nel servizio pubblico dovranno dichiarare di non appartenere a un'organizzazione estremista e di non averne fatto parte negli ultimi cinque anni, ha affermato il ministro degli Interni del Land, Michael Ebling.

Stando a un servizio dell'emittente radiofonica locale SWR, la misura riguarderà i dipendenti pubblici e gli impiegati del settore pubblico coperti da contratti collettivi, inclusi agenti di polizia e insegnanti. Le autorità dovranno fare riferimento a un elenco regolarmente aggiornato dall'intelligence, che elenca i gruppi e le organizzazioni estremiste per i quali vi sono sufficienti indizi di attività anticostituzionali, ha specificato Ebling per poi concludere: "Anche l'AFD sarà quindi inclusa in questo elenco".