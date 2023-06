Pd, da Cozzolino il colpo di grazia? "Notte in tribunale", voci sull'arresto

20 giugno 2023 a

Terremoto nel Pd. Adesso Andrea Cozzolino rischia di inguaiare i dem nel caso Qatargate. Infatti ha notte nel palazzo di giustizia di Bruxelles Andrea Cozzolino, dopo essere stato ascoltato dal giudice istruttore Michel Claise nell’ambito dell’inchiesta. Cozzolino, arrivato in Belgio dopo la revoca degli arresti domiciliari da parte della Corte d’Appello di Napoli, è stato ascoltato per circa quattro ore e oggi sarà nuovamente interrogato. Intanto il giudice Claise ha comunicato che lascerà il caso. "Prendiamo atto di una decisione che riguarda l’indagine, ma che conferma totalmente la linea difensiva dell’onorevole Cozzolino​.

È un dato di fatto che si sia ritirato dopo il nostro interrogatorio​", ​dice all’Adnkronos l’avvocato Federico Conte che difende Cozzolino insieme agli avvocati Dezio Ferraro e Dimitri De Beco. "Il mio cliente è venuto in Belgio da solo", ha spiegato uno dei legali di Cozzolino, Dimitri de Béco, a quanto riporta LeSoir. "È venuto in Belgio di sua spontanea volontà per rispondere alle domande degli inquirenti e del giudice istruttore. Questa sera è stato interrogato dal gip, ma quest’ultimo non si è ancora pronunciato su un eventuale mandato di arresto.

Martedì sarà nuovamente interrogato dai carabinieri e il gip prenderà una decisione", ha detto il legale. Secondo la giustizia belga, Andrea Cozzolino, presidente dal 2019 della Delegazione per i rapporti con i Paesi del Maghreb, avrebbe "indebitamente ricevuto (...) denaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo tale da promuovere gli interessi del Marocco all’interno il Parlamento Europeo". Accuse che l’eurodeputato ha sempre respinto con fermezza. "Il mio cliente contesta ancora oggi di essersi lasciato corrompere", ha sottolineato de Béco.