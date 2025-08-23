Reazione a catena, "sbagliato dare retta alle donne": bufera sui Ferri Vecchi

Oggi, sabato 23 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai nuovi campioni. Si tratta dei Crocieristi: Annalisa, Luna e Ahmed. A sfidarli ci sono i Ferri Vecchi, un trio composto da Lucia, Marco e Martina. Loro vengono da Bologna - dove lavorano e vivono - e si chiamano così perché sono "un po' gli anziani del gruppo".

Pronti e via, e già i Ferri Vecchi hanno spodestato i Crocieristi e si sono aggiudicati lo scettro di campioni. I nuovi arrivati sono giunti all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 7mila euro: il montepremi finale. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Premio" e "Scatto". Dopo un minuto di acceso dibattito, i nuovi campioni si sono buttati con: "Categoria". Ma la parola esatta era: "Carriera", proprio una di quelle che avevano ipotizzato.