Reazione a catena, "sbagliato dare retta alle donne": bufera sui Ferri Vecchi

Oggi, sabato 23 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai nuovi campioni. Si tratta dei Crocieristi: Annalisa, Luna e Ahmed. A sfidarli ci sono i Ferri Vecchi, un trio composto da Lucia, Marco e Martina. Loro vengono da Bologna - dove lavorano e vivono - e si chiamano così perché sono "un po' gli anziani del gruppo".
Pronti e via, e già i Ferri Vecchi hanno spodestato i Crocieristi e si sono aggiudicati lo scettro di campioni. I nuovi arrivati sono giunti all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 7mila euro: il montepremi finale. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Premio" e "Scatto". Dopo un minuto di acceso dibattito, i nuovi campioni si sono buttati con: "Categoria". Ma la parola esatta era: "Carriera", proprio una di quelle che avevano ipotizzato.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Quando stai a sentire le donne, ecco che ti succede. Sei convimto? Sei il capitano? E allora non le ascoltare. Per punirle si è tagliato le palle", "Spezzo una lancia a favore di Marco perché l’aveva presa, ma loro lo hanno condizionato. Peccato", "Ha dato retta alle due be....", "Quando si vuole fare i fenomeni…", "56 k buttati. Almeno 28 tutti...a dare retta alle donne".