Milan, Igli tare vuota il sacco: "Boniface? Ecco cosa faremo"

"Sono molto emozionato come chiunque ha indossato questa maglia. Lavorare per questa società per me è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa vuol dire lavorare, quindi ho grande umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club ti insegna che le vittorie sono quelle che contano". Così Igli Tare, ds del Milan, a Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese. " Boniface ? Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione. A breve discuteremo insieme anche all'allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri”, ha aggiunto.

Sul fronte Rabiot si muove con decisione il Milan. I rossoneri hanno già avviato i contatti con il Marsiglia, ma soprattutto con l'entourage del centrocampista francese, guidato dalla madre-agente Veronique, nota per la sua fermezza nelle trattative. Da quanto filtra, la famiglia Rabiot non ha chiuso le porte per un possibile trasferimento a Milanello. La trattativa è concreta, anche se il direttore sportivo Tare dovrà liberare spazio nella rosa.