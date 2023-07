Pd, Sallusti: toh, solo la catastrofe in Emilia Romagna è senza colpevoli...

Alessandro Sallusti 26 luglio 2023 a

L’ossessione è quando qualcosa non vuole lasciare la tua mente e le idee ossessive spesso degenerano nella perversione. Ecco, c’è qualcosa di perverso nell’ossessione della sinistra italiana per Giorgia Meloni. Le elezioni in Spagna? Le ha perse la Meloni. Tromba d’aria a Milano più o meno come già accaduto in passato? Colpa della Meloni. La Sicilia come ogni anno va a fuoco? Ovvio, c’è la Meloni al governo. Il 25 luglio, anniversario della caduta del fascismo? Già, la Meloni si vergogni. Nonostante tutto questo cresce la fiducia degli italiani nella Meloni e nel suo partito? Colpa di quell’imbrogliona della Meloni.

Giustamente Piero Calamandrei, uno dei padri della nostra Costituzione, sostenne che «per fare funzionare un parlamento bisogna essere in due, una maggioranza e una opposizione», ma ciò non toglie la fondatezza di una delle massime di Winston Churchill: «Ho sempre pensato che un politico debba essere giudicato dall’animosità che provoca tra i suoi oppositori». E in quanto ad animosità, be’ la sinistra non è seconda a nessuno, fedele al principio comunista che a prescindere dalla verità e dal bene del Paese «bisogna sostenere tutto ciò che il nemico combatte e combattere tutto ciò che il nemico sostiene», come insegnava ai suoi Mao Tse-tung.

Uno può anche dire: va bene, facciamo pure che anche la grandine di questi giorni sia fascista e che la Spagna sia una regione italiana. Quindi? Quindi niente, parole al vento, pura propaganda che sta alla democrazia come la violenza sta alla dittatura. Hitler, che le due cose – propaganda e violenza – le ha applicate contemporaneamente sosteneva che per essere efficace la propaganda deve scendere al livello intellettuale delle masse, ricetta che ha poi generato il famoso “piove governo ladro” che in queste ore le opposizioni stanno usando contro l’esecutivo.

Fateci caso: per l’opposizione l’unica catastrofe naturale rimasta orfana di colpevoli è stata la recente alluvione in Emilia-Romagna, nella rossa Emilia-Romagna, perché l’esame del dna avrebbe certificato ritardi e lacune in contrasto con la narrazione del buon governo della sinistra. Mentire e negare, negare e mentire a seconda delle circostanze. Questo sì che è davvero un brutto clima, ma il buco dell’ozono non c’entra. È l’ossessione della sinistra che diventa odio.