Ustica, l'ira di Stefania Craxi su Amato: "Indignata, cosa mi disse mio padre"

Stefania Craxi va all'attacco. Dopo le parole di Giuliano Amato sulla strage di Ustica, la figlia dell'ex premier risponde per le rime. Amato in un'intervista a Repubblica ha accusato la Francia di aver abbattuto il Dc9 e inoltre ha chiesto le scuse ufficiali di Macron. Inoltre, sempre Amato, ha accusato Bettino Craxi di aver avvisato Gheddafi del piano per eliminarlo proprio nei cieli dell'Italia in quella notte maledetta del 1980.

E ora Stefania Craxi passa al contrattacco: "Giuliano Amato sceglie a distanza di 40 anni di compiere un falso storico. È vero che Craxi avvertì Gheddafi di un attentato del Dipartimento di Stato americano salvandogli la vita, ma era sul suolo libico ed era l’86. In quanto a Ustica, nè Craxi nè l’allora ministro della Difesa Lagorio seppero nulla", ha affermato al Tg1. E ancora: "Craxi era indignato di queste voci che già allora giravano, disse che se cosi fosse stato sarebbe stato una muraglia di omertà che ha nascosto fatti tanto gravi".

"Sì, mio padre avvisò Gheddafi, ma...": Ustica, la rivelazione di Bobo Craxi

La Craxi sottolinea: "Se Giuliano Amato ha le prove di quello che sta dicendo mi sembra ora di mostrarle all’Italia e al mondo, data la gravità e la drammaticità di quella vicenda". E al Corriere della Sera, sempre la Craxi ha sbottato contro Amato dicendosi "indignata" per le parole dell'ex premier sul padre Bettino. Il caso e le polemiche, a quanto pare, non sono affatto chiuse.