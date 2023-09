Giorgia Meloni, l'ultimo insulto del Fatto: "La faccia nella mer***"

20 settembre 2023 a

"Io ci metto la faccia", ha detto Giorgia Meloni ai lampedusani che l'hanno avvicinata domenica mattina, durante il sopralluogo della premier sull'isola insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

I residenti contestavano al governo di non fare abbastanza per risolvere la drammatica situazione legata a sbarchi e migranti, con l'hotspot di Contrada Imbriacola al collasso e l'intera comunità che rischia di trasformarsi in una tendopoli a cielo aperto.

"A quanto la possiamo piazzare?". Sfregio del Fatto a Meloni: vignetta vergognosa | Guarda

Una protesta dura e legittima alla quale la presidente del Consiglio ha risposto mantenendo la calma, senza fare promesse al vento. E' però il Fatto quotidiano, con il suo consueto carico di bile, a soffiare sul fuoco delle polemiche con una vignetta al solito di più che dubbio gusto. In prima pagina, il quotidiano diretto da Marco Travaglio affida lo schizzo velenoso a Mannelli, al solito sempre pronto a raccoglie la sfida e realizzare, se possibile, vignette ancora più virulente di quelle del collega Vauro Senesi.



La Meloni viene ritratta con il viso stravolto in una smorfia di disappunto. Quindi la didascalia, dritta al punto, recita: "Mezza Italia è nella mer***a (la censura la aggiungiamo noi, ndr). Siamo curiosi di vedere se la Meloni verrà a metterci la faccia". Che detta dal Fatto, più che una curiosità, suona tanto come un auspicio volgare e sinistro.