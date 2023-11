Tajani, dura replica a Sanchez: "Noi l'estrema sinistra la abbiamo sconfitta"

30 novembre 2023 a

Attacco a sorpresa del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, al governo italiano. Il premier iberico ha affermato che in Italia governa "l’estrema destra" al contrario di quanto accade in Spagna, dove invece "la destra estrema è stata "fermata" e lo ha detto nel corso di un’intervista alla televisione pubblica Tve.

Sanchez ha proseguito sostenendo che nel suo Paese dopo le elezioni c’era l’alternativa tra un governo "delle destre" tra Vox ed il Partito popolare (Pp) e un governo progressista per "stabilizzare la Catalogna grazie a un progetto di legge del tutto costituzionale". Il presidente del governo spagnolo, ha definito una "buona notizia" il fatto che "da posizioni molto diverse e da una straordinaria mancanza di fiducia", il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e le formazioni indipendentiste catalane si siano "riunite per dialogare" riuscendo a raggiungere un accordo.

Ma l'attacco all'Italia ha irritato il governo. E a stretto giro è arrivata la risposta piccata del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani: "In Italia governa il Partito popolare europeo, in Spagna i secessionisti", ha tuonato in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il ministro degli Esteri rispondendo alle dichiarazioni del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez: "In Spagna governa l’estrema sinistra. In Italia l’abbiamo sconfitta", ha ribattuto il ministro degli Esteri. "Noi rispettiamo lo stato di diritto. A Madrid accade lo stesso?", ha aggiunto Tajani.