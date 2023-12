Francesco Rocca: "Regione Lazio, stop alla stagione del debito"

07 dicembre 2023 a

"Non sono solo numeri, dietro ad essi c'è ognuno di noi, la nostra vita. Con il bilancio di previsione 2024-2026 e con la legge di stabilità abbiamo messo la parola 'fine' ad un indebitamento costante della Regione Lazio, mettendo uno stop alla stagione dei debiti". Il governatore del Lazio Francesco Rocca, su Instagram, pubblica le sue dichiarazioni in video subito dopo il bilancio della Regione, puntando il dito contro le precedenti amministrazioni del Pd.

"Quando si affrontano 22 miliardi di euro di passivo c'è necessità di un dialogo serrato per mediare tra le esigenze di sviluppo e limitare, allo stesso tempo, l'indebitamento. Come in ogni famiglia responsabile abbiamo voluto assumere un comportamento serio e concreto, lontano da certa demagogia. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e al nostro Paese. Sono molto contento di queste norme che bloccano il debito e di questi 100 milioni che daranno sollievo lì dove le famiglie soffrono di più.

Non è solo il bilancio del rigore, ma un’azione politica volta a impattare in maniera importante sulla qualità della vita del cittadino della nostra regione".