Pd anti-Draghi, perché le accuse a Meloni sono fuffa

La sinistra accusa Giorgia Meloni di essere anti-Draghi dopo il suo ultimo intervento alla Camera. In realtà, come fa notare Pietro Senaldi su Libero, il vero attacco all'ex premier sarebbe arrivato dalla leader del Pd Elly Schlein: "Interrogata a Di Martedì dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, a precisa domanda se appoggerà la candidatura dell’ex premier alla presidenza della Commissione Ue in sostituzione di Ursula von der Leyen, dopo il voto europeo, la leader dem ha risposto che deciderà con il Pse, il Partito Socialista Europeo; ovverosia, si farà dare la comanda dai tedeschi, dagli spagnoli, dai francesi e dagli altri, senza il loro assenso non sosterrà un italiano ai vertici dell’Unione".

