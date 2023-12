Sì, sono diversi e sono peggiori

16 dicembre 2023 a

Dal caso Soumahoro a quello della Ferragni passando per i problemi tutti interni al Movimento Cinque Stelle. I moralisti e i maestrini della sinistra cadono uno dopo l'altro. Nell'editoriale di Mario Sechi si parte per un viaggio che attraversa il falso moralismo dei progressisti che, inutile dirlo, si sentono diversi e sono peggio. Ecco perché chi tifa per i mestrini forse dovrebbe porsi alcune domande.