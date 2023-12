Mes, FdI, Lega e M5s votano no alla Camera

21 dicembre 2023 a

Capitolo chiuso sul Mes. L'Aula della Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. L’Aula dice quindi no alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021. I voti a favore sono stati 72, i contrari 184 e 44 gli astenuti.

Hanno votato invece a favore della ratifica del Mes Pd, Più Europa, Italia viva e Azione. Hanno votato contro Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle. Si sono astenuti Forza Italia, Noi moderati e Avs.

Si smonta così la propaganda della sinistra che nei giorni e nelle settimane precedenti alla votazione aveva sostenuto che Giorgia Meloni si sarebbe piegata all'Europa e avrebbe approvato il Mes. Lo stesso Giuseppe Conte ieri aveva detto: "A questo punto ci aspettiamo da questo esecutivo anche la ratifica della riforma del Mes, nonostante avessimo chiarito che l’Italia avrebbe completato questo processo solo quando le altre importanti riforme sarebbe state realizzate".

E invece la presidente del Consiglio è rimasta fedele a quanto aveva sempre sostenuto - insieme alla Lega - ed è andata dritta per la sua strada. "Pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura", commenta subito dopo la votazione il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Questa bocciatura sul Mes tuttavia potrebbe anche aprire una nuova trattativa tra il governo e l'Europa per una revisione del Mes.