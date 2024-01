Valditara, boom su Instagram: è lui il ministro più gradito dai follower

02 gennaio 2024 a

A dicembre poche variazioni in termini di rapporti di forza tra i diversi ministri e la loro capacità di generare attenzione digitale a partire dai contenuti pubblicati sui rispettivi account social. A confermarlo il report "Audience digitale dei ministri" realizzato da Arcadia. Su Facebook, sul fronte dell'engagement, c'è la conferma del presidio del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al quale si affiancano nelle quattro classifiche dell'audience Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi ed Eugenia Roccella. Nella classifica del numero di post, invece, Sangiuliano viene scavalcato dal vice premier Matteo Salvini che con 259 contenuti è il ministro che posta in assoluto più di tutti.

Passando alle performance di Instagram anche in questo mese nella classifica dell'engagement, che restituisce il valore di gradimento dei follower per l'account, a prendersi il podio sono Giuseppe Valditara, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. Infine su Twitter oltre alle conferme di Sangiuliano e Piantedosi, svetta l’account del ministro Francesco Lollobrigida, mentre tra quelli che pubblicano con maggior frequenza c’è l’account di Raffaele Fitto, secondo in questa graduatoria, con 65 post.