Ultima Generazione insulta il governo: "Criminali"

03 gennaio 2024 a

a

a

Un modo anomalo per chiedere un fondo preventivo e permanente di 20 miliardi di euro al fine di ripagare i danni da calamità ed eventi climatici estremi. Sì, perché Ultima Generazione decide di inaugurare la battaglia per l'ambiente del nuovo anno insultando il governo. In un post su X, ecco che si legge: "E tu? Ti senti al sicuro con dei criminali al governo incuranti dei problemi degli italiani? Partecipa ora!". Insomma, gli eco-attivisti prendono la palla al balzo, come se ci fosse una correlazione, per attaccare l'esecutivo Meloni.

Poco prima hanno condiviso la storia di Josè, proprietario di un rifugio escursionistico. L'uomo denuncia il cambiamento climatico. Nel video rilanciato da Ultima Generazione si legge il commento: "Questo Natale lo zero termico ha superato i 3000m, la copertura nevosa è ancora inferiore alla media... José è una delle tante persone che sta rischiando di perdere il proprio lavoro a causa del collasso climatico".

Ultima generazione si prende Gucci: blitz a Milano, un finale sconcertante

Che gli ambientalisti si scaglino contro il governo non è però una novità. Basti pensare alle parole dell’avvocato Arturo Salerni, in difesa dei ragazzi coinvolti nell’azione alla "Barcaccia" a Roma. A suo dire il disegno di legge annunciato dal governo per contrastare le attività di denuncia degli attivisti ambientalisti altro non è che "l'individuazione di un nemico da porre di fronte all’opinione pubblica, c’è una rincorsa anche da parte di alcuni media e la politica governativa raccoglie questa specie di domanda ansiosa".