Bonaccini sfida Schlein? Nomina coordinatori De Luca jr e Malpezzi

Una provocazione a Elly Schlein? Forse. Stefano Bonaccini, già sfidante della leader del Pd alle Primarie, ha ben pensato di lanciare la sua corrente. E così il governatore dell'Emilia-Romagna ha fatto il nome di due coordinatori. Non due nomi a caso. Sotto al presidente del Pd in "Energia popolare" (questo il nome della minoranza Pd) ci saranno infatti Simona Malpezzi e Piero De Luca, deputato e figlio del presidente della Campania Vincenzo. Lo stesso che con Schlein va tutt'altro che d'accordo.

Una scelta - riporta La Stampa - che pesca in quella che era "Base riformista", l’area di Lorenzo Guerini, la più critica nei confronti della segretaria dem. Insomma, quello di Bonaccini sembra un chiaro messaggio. A maggior ragione se si considera che, sia Malpezzi che De Luca, sono stati sostituiti rispettivamente come capogruppo al Senato e come vice-capogruppo alla Camera. Ma non finisce qui. Oltre ai nomi precedentemente citati, sono stati nominati anche due "responsabili organizzativi". Ossia Andrea De Maria e Stefania Pezzopane. E ancora, un coordinatore degli amministratori locali, Matteo Biffoni, e un responsabile dei consiglieri regionali, Simona Meloni.

"Sembra un partito nel partito… Sinceramente una cosa un po’ fuori tempo", avrebbe commentato un parlamentare. Ma chi è vicino a Schlein tende a minimizzare: "Non è una notizia nuova che si organizzi una corrente di minoranza". Eppure quest’anno si voterà per 5 regioni e un risultato sotto le attese rischia di mettere in difficoltà, ancora di più, Schlein. Intanto si attendono le Europee, altra prova del nove.