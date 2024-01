Giorgia Meloni, lei è tornata

05 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni silura Pozzolo, disarma l'opposizione e avvisa: "Non tutti capiscono la responsabilità che abbiamo". La conferenza di inizio anno del premier ha fornito risposte ai temi caldi di questi giorni. Giorgia Meloni è tornata e nel colloquio con i cronisti non si è sottratta ad alcuna domanda mandando in tilt la sinistra che sperava in uno scossone nel governo dopo il caso del "pistola di Capodanno". L'analisi della conferenza del premier di Mario Sechi.