Sondaggio-Mentana, Meloni cresce ancora: il balzo con cui sotterra il Pd

Clamoroso balzo in avanti per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce ancora. A confermarlo il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Stando ai dati relativi all'8 gennaio, rispetto al 18 dicembre scorso, FdI guadagna un +0,7 per cento arrivando al 29,2. Notizie meno buone per il Partito democratico. Sempre tenendo in considerazione lo stesso lasso di tempo, Elly Schlein e i dem scivolano al 19,1 perdendo un -0,3 per cento.

Segue il Movimento 5 Stelle, ancora comunque abbastanza lontano. I grillini si piazzano al 16,4, lasciandosi alle spalle il 16,8 per cento. Quarto posto per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio rimane invariato, stabile al 9,1 per cento. Chi cresce è invece Forza Italia. Gli azzurri ottengono un +0,1, passando dal 7,2 al 7,3.

E ancora, c'è Azione di Carlo Calenda al 4 per cento (a dicembre era al 3,7) e Italia Viva al 3,5. Matteo Renzi non sfonda la soglia del 4 ma cresce di un +0,1. Tra i partiti minori spuntano Verdi e Sinistra italiana e +Europa. Entrambi i partiti all'opposizione perdono lo 0,2. Il primo tocca quota 3,2 per cento, il secondo 2,4. Numeri che non lasciano scampo al centrosinistra. In vista delle Europee sembra che Pd e compagni non riusciranno a sorpassare le forze politiche al governo.