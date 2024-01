Meloni-Salvini-Tajani, "nessun vertice a tre sulle amministrative": la smentita di Palazzo Chigi

11 gennaio 2024 a

a

a

Nel centrodestra non ci sarebbe stato nessun vertice a tre sulle candidature alle elezioni Regionali e a quelle Europee, ma solo una riunione "allargata" per fare il punto sul dossier migranti dopo la ripartenza. Oltre a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, sarebbero stati presenti all'incontro anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A puntualizzarlo fonti di Palazzo Chigi. Non si sarebbe tenuto, inoltre, nemmeno il pranzo a tre, trapelato successivamente.

A smentire il vertice anche fonti del partito di via Bellerio: "La Lega conferma ottimismo ed è sicura che il centrodestra troverà un accordo, come sempre avvenuto e come già sottolineato da Salvini". Le stesse fonti hanno dunque sottolineato che "oggi non c’è stato alcun pranzo di Salvini con altri leader né incontri per parlare di amministrative".