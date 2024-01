Prima di domani, scontro Serracchiani-Fidanza: "Stivali di gomma", "Due terzi pagati"

18 gennaio 2024 a

Scontro acceso a Prima di Domani, il talk show di Bianca Berlinguer, tra Debora Serracchiani e Carlo Fidanza. Al centro del dibattito la visita di Giorgia Meloni nelle aree alluvionate dell'Emilia Romagna. Il premier ha espresso tutto il suo supporto per le famiglie colpite dalla calamità che ha messo in ginocchio un'intera regione. Un supporto soprattutto economico che cercherà di mettere in sesto il tessuto produttivo dell'Emilia Romagna nel minor tempo possibile.

Ma la sinistra usa anche un dramma come quello dell'alluvione per mettere nel mirino proprio palazzo Chigi e il governo. Debora Serracchiani mette nel mirino l'esecutivo con parole forti dimenticando quanto già fatto finora e soprattutto scordando i sussidi che il governo ha già erogato: "Meloni era andata in Emilia con gli stivali di gomma dicendo che i cittadini avrebbero ricevuto il 100% di risarcimento ma oggi queste persone non sanno nemmeno se i mobili saranno risarciti".



Parole pesanti che hanno innescato la risposta dell'europarlamentare di FdI, Carlo Fidanza, che ha ricordato all'esponente dem gli sforzi portati avanti dal governo per sostenere chi ha dovuto fare i conti con l'alluvione: "Fino ad oggi il Governo ha stanziato già 6,8 miliardi, due terzi dei fondi previsti in 8 mesi". Insomma più della metà delle risorse previste per l'Emilia Romagna sono già arrivati a destinazione. Con buona pace della sinistra che continua a sbraiatre.